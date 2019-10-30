Благоустройство спорткомплекса «Авиатор» в Иркутске закончат в 2020 году

Работы, намеченные на 2019 год, завершены
В Иркутске выполнили работы по благоустройству спортивного комплекса «Авиатор», которые были запланированы на 2019 год. Приведение объекта в порядок завершится в 2020-м году. Об этом на выездном совещании с участием министра спорта Иркутской области Ильёй Резником заявил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.
- В соответствии с планом в текущем году выполнен капитальный ремонт здания стадиона, обустроены раздевалки для спортивной секции по хоккею с мячом, а также помещения для проката и заточки коньков, мест для переодевания, тренерских и душевых, - сообщает пресс-служба мэрии.
Также капитально отремонтирован зал силовой подготовки. Выполнен капремонт футбольного поля - обустроены беговые дорожки с резиновым покрытием, водоотводные лотки и дренажные колодцы, искусственное покрытие на футбольном поле.
- Это один из первых проектов по возрождению стадионов, который реализуем совместно с региональным министерством спорта. «Авиатор» взят на баланс муниципалитета в 2016 году. За это время капитально отремонтировали основное здание, привели в порядок административные помещения. В этом году выполнен большой объем работ. Особенно важно обустройство современного футбольного поля с искусственным покрытием, которое оборудовали с учетом всех современных требований. Такой подход применен в Иркутске впервые. Уже этой зимой поле будет залито, обустроено временное освещение, - отметил Дмитрий Бердников.
- В этом году мы приступили к реализации федеральной программы «Спорт – норма жизни» и впервые искусственное покрытие футбольного поля подобного класса поставлено в Иркутск. Благодарю команду администрации города, которая обеспечила качественное и своевременное его обустройство. Сегодня «Авиатор» переживает второе рождение. Уже понятно, что это будет современный стадион, отвечающий требованиям такого спортивного сооружения, - отметил Илья Резник.
В ходе завершения благоустройства в 2020 году планируется заменить ограждение спорткомплекса, установить опоры освещения футбольного поля и по периметру комплекса. Также обустроят ямы для прыжков в длину, трибуны для зрителей на 350 посадочных мест, площадки для сдачи норм ГТО, полосы препятствий. Кроме этого, выполнят асфальтирование парковочных мест, благоустройство территории и её озеленение.
Благоустройство спорткомплекса «Авиатор» в Иркутске закончат в 2020 году
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