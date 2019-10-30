Бурятия присоединится ко всероссийской неделе сбережений

Всероссийская неделя сбережений стартует 31 октября во всех регионах страны



Акция проводится в рамках проекта министерства финансов России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ» в сотрудничестве с Роспотребнадзором.



С 31 октября по 14 ноября для всех желающих будут организованы бесплатные лекции, практикумы, вебинары, онлайн-квесты, семинары в формате родительских собраний по финансовому воспитанию детей.



С программой акции и условиями участия в ней можно ознакомиться на сайте вашифинансы.рф.



Уже сейчас на сайте акции можно принять участие в интерактивном всероссийском онлайн-квесте «Финансовый детектив». Как сообщают организаторы, игра займет всего час, а развязка обещает быть неожиданной. Попробовать свои силы и подготовиться к новой призовой миссии квеста можно, пройдя по ссылке - https://quest.ncfg.ru/auth



В завершении недели сбережений участников со всей России ждёт конкурс с призами «Знай свои права». Он стартует 8 ноября. Участникам предлагается ответить на несколько вопросов теста из учебника по финансовой грамотности, разработанного экономическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова. Победители определяются среди правильно ответивших генератором случайных чисел. Они получат сувениры от организаторов проекта и специальный приз от МГУ.

