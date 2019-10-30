Школьники Улан-Удэ вступили в ряды юнармейцев

Ребята клялись быть верными своему Отечеству, защищать слабых и стремиться к успехам в учёбе



29 октября состоялась торжественная церемония посвящения учащихся школы № 63 в ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».



- «Юнармия» – это всероссийское военно-патриотическое общественное движение, цель которого – сохранение и приумножение патриотических традиций. Что значит быть юнармейцем? Это значит быть патриотом своей Родины, быть готовым служить своей стране, защитить её, если будет нужно. Ребята нашей школы в этом строю уже с прошлого учебного года, когда в ряды юнармейцев были приняты 30 учащихся. Сегодня ряды пополнились ещё на 70 человек, - пояснили в школе № 63.



Почётные гости мероприятия выразили уверенность в том, что в ряды «Юнармии» будут вступать всё больше ребят.



Произнося слова присяги, ребята клялись быть верными своему Отечеству, помнить его героев, защищать слабых, стремиться к успехам в учёбе и спорте, быть патриотами и достойными гражданами.



В знак принятия в ряды движения каждый участник получил удостоверение и значок юнармейца. После присяги все присутствующие почтили минутой молчания память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает управление информационной политики администрации Улан-Удэ.

