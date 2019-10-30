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Жителей Бурятии приглашают стать волонтёрами финансового просвещения

Жителей Бурятии приглашают стать волонтёрами финансового просвещения
Общество, 
Чем займётся волонтёр, покажут результаты тестов

Ассоциация развития финансовой грамотности на сайте www.fincubator.ru запустила регистрацию волонтёров финансового просвещения. После регистрации кандидаты в волонтёры должны ознакомиться с концепцией программы, а также пройти модульное тестирование.

По итогам успешного прохождения тестов кандидату будет назначено интервью для определения своего направления деятельности:

Волонтёры-презентаторы – направление, в рамках которого волонтёры будут проводить лекции, презентации и другие обучающие мероприятия

Волонтёры-игротехники – направление, в рамках которого волонтёры займутся игровыми форматами

Волонтёры финансового мониторинга – направление, в рамках которого волонтёры ведут наблюдение за деятельностью участников финансового рынка на предмет выявления фактов недобросовестного оказания финансовых услуг, мошенничества и иных нарушений законодательства

Событийные волонтёры – направление, в рамках которого волонтёры принимают участие в организации проведения мероприятий в области повышения уровня финансовой грамотности населения;

Волонтёры ресурсного и операционных волонтёрских центров – направление, в рамках которого волонтёры принимают участие в процессе привлечения, отбора, обучения и координации деятельности других волонтёров;

Волонтёры других направлений (Pro-bono волонтёры, волонтёры- наставники и т.д.) – направления, в рамках которых волонтёры принимают активное участие в деятельности, направленной на развитие финансового просвещения, в том числе социального проектирования.

- Кандидаты в волонтёры финансового просвещения должны пройти три теста в рамках модульного тестирования: вербальный, числовой и тест на
финансовую грамотность, – пояснил заместитель директора АРФГ Максим Харитонов. – После успешного прохождения тестирования, интервью и выбора функционального направления волонтер подписывает соглашение о взаимодействии с АРФГ и получает доступ к программам обучения по выбранным направлениям.

волонтеры финансовая грамотность
 
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