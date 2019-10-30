Жителей Бурятии приглашают стать волонтёрами финансового просвещения

Чем займётся волонтёр, покажут результаты тестов



Ассоциация развития финансовой грамотности на сайте www.fincubator.ru запустила регистрацию волонтёров финансового просвещения. После регистрации кандидаты в волонтёры должны ознакомиться с концепцией программы, а также пройти модульное тестирование.



По итогам успешного прохождения тестов кандидату будет назначено интервью для определения своего направления деятельности:



Волонтёры-презентаторы – направление, в рамках которого волонтёры будут проводить лекции, презентации и другие обучающие мероприятия



Волонтёры-игротехники – направление, в рамках которого волонтёры займутся игровыми форматами



Волонтёры финансового мониторинга – направление, в рамках которого волонтёры ведут наблюдение за деятельностью участников финансового рынка на предмет выявления фактов недобросовестного оказания финансовых услуг, мошенничества и иных нарушений законодательства



Событийные волонтёры – направление, в рамках которого волонтёры принимают участие в организации проведения мероприятий в области повышения уровня финансовой грамотности населения;



Волонтёры ресурсного и операционных волонтёрских центров – направление, в рамках которого волонтёры принимают участие в процессе привлечения, отбора, обучения и координации деятельности других волонтёров;



Волонтёры других направлений (Pro-bono волонтёры, волонтёры- наставники и т.д.) – направления, в рамках которых волонтёры принимают активное участие в деятельности, направленной на развитие финансового просвещения, в том числе социального проектирования.



- Кандидаты в волонтёры финансового просвещения должны пройти три теста в рамках модульного тестирования: вербальный, числовой и тест на

финансовую грамотность, – пояснил заместитель директора АРФГ Максим Харитонов. – После успешного прохождения тестирования, интервью и выбора функционального направления волонтер подписывает соглашение о взаимодействии с АРФГ и получает доступ к программам обучения по выбранным направлениям.



