Женщина обратилась в прокуратуру
В сентябре 2018 года улан-удэнка по достижении 55-летнего возраста обратилась в Центр по установлению и выплате пенсии пенсионного фонда России в Бурятии за назначением страховой пенсии по старости.
- Специалисты Центра отказали заявительнице в виду отсутствия необходимой величины индивидуального пенсионного коэффициента. Не был учтён период отпуска по уходу за ребёнком, так как в свидетельстве о рождении сына неверно указано имя и отчество матери, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Принадлежность свидетельства о рождении сыну женщине пришлось доказывать в суде. Лишь после этого указанный период был засчитан в страховой стаж. В июне пенсия улан-удэнке была наконец назначена.
Суд понудил пенсионный орган назначить и выплатить женщине пенсию с момента возникновения права, то есть с достижения пенсионного возраста.
Решение суда не вступило в законную силу.
Улан-удэнку лишили пенсию из-за ошибки в свидетельстве о рождении
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