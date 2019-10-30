Жители Бурятии восприняли шутку иначе
Пользователи Сети со вчерашнего дня смеются над остроумной шуткой про Байкал и популярного рэпера Тимати. Анекдот появился в Twitter и далее распространился по всем соцсетям, публикация собирает множество лайков и комментариев.
Так звучит шутка:
«Однажды Тимати спросил у Байкала:
- Кто самый лучший рэпер в России?
Озеро ему ответило:
- Конечно же ты, Тимати.
Это был *** (обман) чистой воды»
В интернете начали менять анекдот, подставляя имена разных звёзд, вторым по популярности после Тимати стал Егор Крид – известный исполнитель, который ранее состоял на лейбле Тимати «Black Star».
Пользователи Сети начали бурно обсуждать публикацию: «Вот Байкал наврал, а нам его слушать…», «Нефиг было спрашивать у Байкала, лучше было спросить у ВЦИОМа - 146% за Тимати», «Тимон до этого подходил с таким вопросом к Москва-Реке. Но там он услышал грязное враньё».
Один из пользователей даже сложил миф на тему озера и рэперов: «В древние времена реперов привязывали к Шаман-камню и оставляли на ночь, если им удавалось выжить, реперы получали прощение; но если байкальские воды смывали реперов, то они были признаны действительно плохими исполнителями, а великое озеро наказало их».
Жители Бурятии восприняли анекдот иначе: «Живу около Байкала, он уже не чистый. Шутка не актуальна», «Тем временем Китай истощает ресурсы Байкала. Рэперам не где спрашивать кто из них лучше».
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале года Тимати рассмешил уроженец Бурятии Владимир Мырзак, который участвовал в шоу «Песни» на ТНТ. Он рассказал, что занимается написанием текстов к эротическим видеороликам. Когда ведущий Павел Воля спросил, как можно было бы описать видео с участием Тимати, улан-удэнец выдал: «Бородатый молодой человек в очках загнул…». Тимати, Баста и зрительный зал громко смеялись. Улан-удэнец покинул шоу в самом начале. После шоу песня Владимира «Холод собачий» стала довольно популярной.
Пользователей Сети насмешила шутка про Байкал и Тимати
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