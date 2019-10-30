В парке им. Жанаева в Улан-Удэ почтили память репрессированных

Пришедшие возложили цветы и почтили память минутой молчания



28 октября у мемориала жертвам политических репрессий в парке имени Жанаева в Улан-Удэ состоялся митинг, посвящённый Дню памяти жертв политических репрессий.



Почтить память невинных жертв пришли представители органов власти, общественных организаций, учащиеся, а также родные и близкие репрессированных людей.



Участники митинга минутой молчания почтили память о жертвах политических репрессий, возложили цветы к памятнику.



Сегодня в Улан-Удэ у памятника жертвам политических репрессий по улице Коммунистическая, 1 проходит акция «Возвращение имён». С 10 утра здесь зачитывают имена и краткие сведения о репрессированных. Официальный митинг начнётся в 14 часов.



