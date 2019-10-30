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В Бурятии прошли учения отряда «Лиза Алерт»

В Бурятии прошли учения отряда «Лиза Алерт»
Общество, 
В них приняли участие и сотрудники СК, МВД и МЧС

С 25 по 27 октября в Тункинском районе Бурятии проводились учения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Отряд является волонтёрским общественным объединением, которое с 2010 года занимается по всей стране поиском пропавших людей.

Сотрудники следственного управления были приглашены на учения и приняли в них участие для повышения уровня взаимодействия следователей с добровольцами при поиске людей. Также в учениях принимали участия сотрудники МВД, МЧС, работники местной администрации, национального парка и других государственных и муниципальных органов и учреждений.

Во время теоретической части участники ознакомились с основами и методиками поиска пропавших людей в разных условиях и разной местности. Перед собравшимися выступили функционеры отряда, прибывшие из Москвы. Они делились полезным опытом организации поисков и примерами обнаружения пропавших людей.

Во время полевых учений участникам разъяснялись принципы формирования поисковых групп, демонстрировалась работа навигационного оборудования, радиостанций, беспилотных управляемых летательных устройств.

В рамках различных легенд отрабатывались навыки пешего и конного поиска людей в лесу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Бурятии.

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