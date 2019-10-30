Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду

Мужчина уже был осуждён за нетрезвое вождение, и вновь сел за руль
46-летний житель села Максимиха Баргузинского района Бурятии признан виновным за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.
- В суде установлено, что в августе 2017 года сельчанин осужден за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Не сделав должных выводов, в июне 2019 года он вновь сел за руль в состоянии опьянения, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По совокупности приговоров суд назначил ему наказание в виде 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 3 года.
Приговор суда вступил в законную силу.
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Общество, Фото:
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