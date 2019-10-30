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В Улан-Удэ до +7 градусов

В Улан-Удэ до +7 градусов
Общество,  Фото:Pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 30 октября по республике облачная  погода

В большинстве районов дождь, мокрый снег, снег. Ветер западный, северо-западный 6-11, местами 15-20, утром и днём по Прибайкалью и северным районам до 24 м/с.Температура днём 5-10 тепла, местами от 1 тепла до  4 мороза

В Улан-Удэ ночью небольшой мокрый снег, днём без существенных осадков.Ветер западный 6-11, днём порывы до 17 м/с. Температура днём 5-7 тепла.
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