В Улан-Удэ до +7 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 30 октября по республике облачная погода



В большинстве районов дождь, мокрый снег, снег. Ветер западный, северо-западный 6-11, местами 15-20, утром и днём по Прибайкалью и северным районам до 24 м/с.Температура днём 5-10 тепла, местами от 1 тепла до 4 мороза



В Улан-Удэ ночью небольшой мокрый снег, днём без существенных осадков.Ветер западный 6-11, днём порывы до 17 м/с. Температура днём 5-7 тепла.