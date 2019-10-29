Она отказывается развозить по сёлам медицинские препараты
Жители Красночикойского района Забайкальского края пожаловались депутату Госдумы Владимиру Позднякову на отсутствие в отдалённых сёлах лекарственных препаратов и средств технической реабилитации инвалидов из-за беременного фельдшера.
Раньше в селе Ядрихино был свой фельдшер, она же – сельский староста. Фельдшер приезжала из соседнего села Черемхово. Теперь же несколько месяцев в село не привозят лекарства, называя причиной этого фельдшерскую беременность. Из-за своего состояния специалист отказалась возить в Ядрихино препараты.
- Так или иначе, но факт остаётся фактом: четыре села - Ядрихино, Ямаровка, Усть-Ямаровка и Стеклозавод, не имеющие аптек, остались без лекарств. И глава поселения, и депутаты в курсе проблемы, но ничего не решается. Жители, среди которых – пенсионеры и инвалиды, со страхом ждут, что фельдшер «скоро вообще уйдёт в декрет», - говорится на сайте депутата.
28 октября Владимир Поздняков проинформировал о сложившейся ситуации губернатора Забайкальского края Александра Осипова. Он подчеркнул, что система здравоохранения в Красночикойском районе находится в неблагополучном состоянии: отмечается недостаток лечебных учреждений, врачей-специалистов, низкая зарплата и необеспеченность жильём медиков, дефицит лекарственных средств.
В Забайкалье четыре села остались без лекарств из-за беременного фельдшера
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