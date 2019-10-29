 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Октября

28 Октября

Популярное

В Забайкалье четыре села остались без лекарств из-за беременного фельдшера

В Забайкалье четыре села остались без лекарств из-за беременного фельдшера
Общество, 
Она отказывается развозить по сёлам медицинские препараты

Жители Красночикойского района Забайкальского края пожаловались депутату Госдумы Владимиру Позднякову на отсутствие в отдалённых сёлах лекарственных препаратов и средств технической реабилитации инвалидов из-за беременного фельдшера.

Раньше в селе Ядрихино был свой фельдшер, она же – сельский староста. Фельдшер приезжала из соседнего села Черемхово. Теперь же несколько месяцев в село не привозят лекарства, называя причиной этого фельдшерскую беременность. Из-за своего состояния специалист отказалась возить в Ядрихино препараты.

- Так или иначе, но факт остаётся фактом: четыре села - Ядрихино, Ямаровка, Усть-Ямаровка и Стеклозавод, не имеющие аптек, остались без лекарств. И глава поселения, и депутаты в курсе проблемы, но ничего не решается. Жители, среди которых – пенсионеры и инвалиды, со страхом ждут, что фельдшер «скоро вообще уйдёт в декрет», - говорится на сайте депутата.

28 октября Владимир Поздняков проинформировал о сложившейся ситуации губернатора Забайкальского края Александра Осипова. Он подчеркнул, что система здравоохранения в Красночикойском районе находится в неблагополучном состоянии: отмечается недостаток лечебных учреждений, врачей-специалистов, низкая зарплата и необеспеченность жильём медиков, дефицит лекарственных средств.

лекарственные препараты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Студенты БГУ сходили на экскурсию в улан-удэнскую колонию
Студенты БГУ сходили на экскурсию в улан-удэнскую колонию
Общество, 29.10.2019
Им рассказали об истории учреждения и провели экскурсию
В Забайкалье четыре села остались без лекарств из-за беременного фельдшера
В Забайкалье четыре села остались без лекарств из-за беременного фельдшера
Общество, 29.10.2019
Она отказывается развозить по сёлам медицинские препараты
В Улан-Удэ пройдёт чемпионат Бурятии по борьбе
В Улан-Удэ пройдёт чемпионат Бурятии по борьбе
Общество, 29.10.2019
Он будет проходит в начале ноября
Иркутяне выиграли три медали Кубка Эстонии по спортивной аэробике
Иркутяне выиграли три медали Кубка Эстонии по спортивной аэробике
Общество, 29.10.2019
В соревнованиях участвовали более 400 спортсменов из 10 стран

Акция «Нет ненависти и вражде» проходит в Бурятии
Акция «Нет ненависти и вражде» проходит в Бурятии
Общество, 29.10.2019
МВД по Бурятии присоединилось ко всероссийской профилактической акции «Нет ненависти и вражде»
В Улан-Удэ заканчиваются места на кладбище
В Улан-Удэ заканчиваются места на кладбище
Общество, 29.10.2019
Среднее количество захоронений в городе составляет 3100 в год
В улан-удэнской колонии собрали 700 тонн картофеля
В улан-удэнской колонии собрали 700 тонн картофеля
Общество, 29.10.2019
В колонии-поселении №3 идёт подготовка овощей к закладке на хранение зимой
Людмила Воронцова из Бурятии получила 5 миллионов и автомобиль
Людмила Воронцова из Бурятии получила 5 миллионов и автомобиль
Общество, 29.10.2019
Серебряного призёра чемпионата мира по боксу наградили наравне с чемпионками
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
Общество, 29.10.2019
Ожидается снег и сильный ветер
Школу в Нижнем Саянтуе в Бурятии построят летом 2020 года
Школу в Нижнем Саянтуе в Бурятии построят летом 2020 года
Общество, 29.10.2019
На строительство школы направлено 414 млн. рублей
Юные лесники Бурятии научились различать следы
Юные лесники Бурятии научились различать следы
Общество, 29.10.2019
Для ребят из Туркинской школы провели познавательную экскурсию
В 2020 году продолжится обустройство «Большой Байкальской тропы»
В 2020 году продолжится обустройство «Большой Байкальской тропы»
Общество, 29.10.2019
Ежегодно на этой тропе с туристами происходят несчастные случаи
МЧС назвало места на Байкале, где волны достигают 6 метров
МЧС назвало места на Байкале, где волны достигают 6 метров
Общество, 29.10.2019
В связи с неблагоприятным прогнозом погоды сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам призывают судоводителей воздержаться от выходов на Байкал

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^