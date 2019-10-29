Среднее количество захоронений в городе составляет 3100 в год
В Улан-Удэ через полтора года закончатся все места на кладбище. Такую проблему поднял на публичных слушаниях по бюджету республики на три ближайших года депутат Народного Хурала Михаил Степанов.
В Улан-Удэ в 2012 году завершился первый этап строительства городского кладбища в Октябрьском районе. Места для захоронений были использованы в полном объёме уже в 2016 году.
- Отсутствие возможности городского бюджета продолжить строительство самостоятельно привело к тому, что городские власти обратились за помощью к республиканскому правительству. В связи с этим при поддержке Народного Хурала и правительства республики в 2016-2019-е годы строительство продолжилось на условиях рефинансирования 50/50 из республиканского и местного бюджетов. На сегодняшний день при среднем количестве захоронений 3100 мест в год вместимость на городских кладбищах осталась на 1,5 года. То есть уже к концу следующего года этот вопрос встанет очень остро, - отметил Михаил Степанов.
Учитывая то, что в представленном проекте бюджета республики средства на продолжение строительства кладбища не были предусмотрены, депутат предложил рассмотреть субсидию на эти цели на 2020 год в сумме 27 млн. 800 тысяч рублей. Это составит 50% от общей стоимости очередного этапа.
- Завершение третьего этапа работы строительства кладбища хватит на 4 года, - отметил Михаил Степанов.
В Улан-Удэ заканчиваются места на кладбище
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