В улан-удэнской колонии собрали 700 тонн картофеля

В колонии-поселении №3 идёт подготовка овощей к закладке на хранение зимой



В этом году урожай посеяли на общей площади 60 гектаров. С засеянных площадей получено 700 тонн картофеля, 41 - моркови, 29 - свеклы, 10 - ранней капусты, 152 - поздней капусты и 13 тонн помидоров, огурцов и кабачков.



Для бесперебойной работы по сбору урожая учреждение на оплачиваемые сезонные работы трудоустроило 30 осуждённых.



Полученная продукция на сто процентов обеспечивает годовую потребность учреждений УФСИН по Бурятии.



