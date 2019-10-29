Для ребят из Туркинской школы провели познавательную экскурсию
Сотрудники Байкальского лесничества и лесхоза провели открытый урок для членов школьного лесничества «Лесной патруль» в Туркинской школе Прибайкальского района Бурятии.
- Ребята вспомнили основные лесные понятия. Дети узнали характерные особенности животных и их подготовку к предстоящим холодам. Также они изучили деревья, растущие в Бурятии и исчезающие виды деревьев, которые занесены в красную книгу, - сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
Для закрепления полученных знаний, специалист Байкальского лесхоза, Екатерина Чуракова, провела для ребят познавательную экскурсию. Юные лесники на пришкольном участке экологического объединения на практике безошибочно определили все деревья, растущие поблизости. Возвращаясь обратно, дети определяли лесных животных по оставленным на снегу следам.
- Мы всегда стараемся преподнести информацию для детишек как можно интереснее – устраиваем конкурсы, викторины, экскурсии. Школьное лесничество создано совсем недавно, и ребята хотят узнать все, что касается леса, - рассказала Екатерина Чуракова.
По словам организаторов, ребята не только изучают лес и лесных животных, но и наблюдают за ними, помогают пережить зиму. Уже сейчас дети готовят кормушки, чтобы развешать их на своём пришкольном участке и кормить птиц, изучая их повадки. Уже в скором времени среди членов школьного лесничества «Лесной патруль» определят лучшего мастера.
Юные лесники Бурятии научились различать следы
Общество, Фото:
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