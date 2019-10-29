В 2020 году продолжится обустройство «Большой Байкальской тропы»

Ежегодно на этой тропе с туристами происходят несчастные случаи



25 октября спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России провели патрулирование туристского маршрута от Листвянки до Больших Котов. Этот маршрут является одним из самых популярных на сегодняшний день туристских маршрутов на иркутской стороне Байкала.



- Поток посетителей на тропе Листвянка - Большие Коты год от года растёт, и неуклонно возрастает количество происшествий. Число пострадавших туристов, с которыми работают спасатели нашего формирования, за последние два года увеличилось вдвое. В том числе зафиксированы смертельные случаи. В 2018 году на тропе было отработано пять происшествий с пятью пострадавшими, в летний сезон 2019 года - семь происшествий, 11 пострадавших, один из которых погиб, - сообщает пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС РФ.



В ходе встречи спасатели показали представителям нацпарка участки тропы, где происходят однотипные происшествия с туристами. Самая частая причина несчастных случаев – уход с оборудованного полотна тропы на стихийные, природные тропы. Часть туристов делает это намеренно, видимо в поисках острых ощущений, часть – случайно.



По словам исполнительного директора ассоциации «Большая Байкальская тропа» Элеоноры Ерёмченко в 2020 году на участке Листвянка – Большое Голоустное планируется дальнейшее обустройство тропы.



- В наших планах построить модельную тропу, на которой были бы максимально соблюдены все требования безопасности - насколько это возможно в условиях дикой природы, - сказала Ерёмеченко.



На сегодня два новых указателя уже установлены. Теперь ложный выход на тропу со стороны посёлка Листвянка обозначен предупреждающим аншлагом ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

