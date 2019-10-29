В связи с неблагоприятным прогнозом погоды сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам призывают судоводителей воздержаться от выходов на Байкал
По словам специалистов, периоды с октября до середины января считаются наиболее опасными для судоходства. В это время волнения на Байкале постоянны, волны достигают высоты - 5,5 и более метров. Характерной является наличие «толчеи», возникающей при встрече противоположно направленных волн. Кроме того, байкальскую волну отличает то, что она круче и чаще по сравнению с волнами на морях, а потому – опаснее: не просто раскачивает судно, а может легко его опрокинуть. Выгрести на веслах против ураганного ветра невозможно, поясняют в ГУ МЧС по Иркутской области.
Наиболее сильное волнение бывает в проливе Ольхонские ворота, на входе в Чивыркуйский залив, где высота волн может превысить 4 метра, на мелководье против устья реки Селенги, во входе в Баргузинский залив и у северного побережья острова Большой Ушканий - там высота волн может достигать 6 метров.
В ситуации, когда шторм застал на открытой воде, можно воспользоваться местами укрытия.
- В Ольхонском районе это местность Заворотная, заливы пролива Малое море – по обстановке. В Слюдянском районе – западная часть мыса Толстый, 129 километр Кругобайкальской железной дороги в районе поселка Баклань, в районе города Байкальска - порт Култук, порт микрорайона Радуга, Лагуна. В Иркутском районе места укрытия находятся в посёлке Листвянке в заливе Листвиничный, в населённых пунктах Большие Коты и Большое Голоустное, - перечислили в ГУ МЧС по Иркутской области.
МЧС назвало места на Байкале, где волны достигают 6 метров
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ежегодно на этой тропе с туристами происходят несчастные случаи
В связи с неблагоприятным прогнозом погоды сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам призывают судоводителей воздержаться от выходов на Байкал
За выходной и праздничный дни 3 и 4 ноября пенсии выплатят досрочно
27 октября на приходе храма Святой Блаженной Матроны Московской вновь распахнул свои двери православный клуб «Семейный очаг»
Причины пока не озвучиваются
В Москве завершился международный таможенный форум, традиционно приуроченный к празднованию Дня таможенника
Прокуратура Дульдургинского района Забайкальского края провела проверку исполнения трудового законодательства в муниципальном бюджетном учреждении «Дом спорта Иля»
На полигон после субботника вывезли 650 кубометров мешков мусора
Таким образом ребята поздравили водителей с профессиональным праздником
Парень спас девочку от разъярённой собаки
С помощью приложения можно вызвать полицию и просмотреть кодекс
Улан-удэнские полицейские устроили праздничный автопробег, завершившийся флешмобом
Пилот аппарата «Мир» поделился, что увидел на дне Байкала
В четверг завершается срок приёма предложений по благоустройству главной площади Улан-Удэ
Нарушения в детсадах выявил Роспотребназдор