Он будет проходит в начале ноября
В Улан-Удэ 2 и 3 ноября пройдёт лично-командный чемпионат Республики Бурятия по вольной борьбе.
Место проведения – СШОР №10.
По итогам чемпионата будет сформирована команда Бурятии на 2020 год.
В Улан-Удэ пройдёт чемпионат Бурятии по борьбе
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