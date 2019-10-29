В Улан-Удэ пройдёт чемпионат Бурятии по борьбе

Он будет проходит в начале ноября



В Улан-Удэ 2 и 3 ноября пройдёт лично-командный чемпионат Республики Бурятия по вольной борьбе.



Место проведения – СШОР №10.



По итогам чемпионата будет сформирована команда Бурятии на 2020 год.



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