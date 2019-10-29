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Лучшим юным инспекторам движения в Бурятии подарили синтезатор

Лучшим юным инспекторам движения в Бурятии подарили синтезатор
Общество, 
Районный конкурс отрядов юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» прошёл в Гурульбинской средней школы в Иволгинском районе

13 команд прибыли в село для участия в состязаниях.

Конкурс проходил в пять этапов. Школьникам предстояло продемонстрировать визитку команды, знания по ПДД, основы оказания первой помощи и навыки фигурного вождения велосипеда. А также в творческой форме объяснить жюри и зрителям, насколько важно следовать требованиям дорожной безопасности и призвать их к внимательности на дороге, представить судейской комиссии видеоролик о деятельности отряда ЮИД.

По итогам состязаний абсолютным победителем стала команда «Отличников движения» из Иволгинской средней школы, которая примет участие в республиканском этапе конкурса в ноябре. Второе место – у отряда ЮИД из Оронгойской средней школы, третье заняли ребята Гурульбинской школы. Команда-победитель награждена синтезатором.

Кроме того, ценные подарки вручены победителям в номинациях, сообщает УГИБДД по Бурятии.
конкурс юные инспекторы движения
 
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