Районный конкурс отрядов юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» прошёл в Гурульбинской средней школы в Иволгинском районе
13 команд прибыли в село для участия в состязаниях.
Конкурс проходил в пять этапов. Школьникам предстояло продемонстрировать визитку команды, знания по ПДД, основы оказания первой помощи и навыки фигурного вождения велосипеда. А также в творческой форме объяснить жюри и зрителям, насколько важно следовать требованиям дорожной безопасности и призвать их к внимательности на дороге, представить судейской комиссии видеоролик о деятельности отряда ЮИД.
По итогам состязаний абсолютным победителем стала команда «Отличников движения» из Иволгинской средней школы, которая примет участие в республиканском этапе конкурса в ноябре. Второе место – у отряда ЮИД из Оронгойской средней школы, третье заняли ребята Гурульбинской школы. Команда-победитель награждена синтезатором.
Кроме того, ценные подарки вручены победителям в номинациях, сообщает УГИБДД по Бурятии.
Лучшим юным инспекторам движения в Бурятии подарили синтезатор
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Районный конкурс отрядов юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» прошел в Гурульбинской средней школы в Иволгинском районе
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