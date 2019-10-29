Лучшим юным инспекторам движения в Бурятии подарили синтезатор

Районный конкурс отрядов юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» прошёл в Гурульбинской средней школы в Иволгинском районе



13 команд прибыли в село для участия в состязаниях.



Конкурс проходил в пять этапов. Школьникам предстояло продемонстрировать визитку команды, знания по ПДД, основы оказания первой помощи и навыки фигурного вождения велосипеда. А также в творческой форме объяснить жюри и зрителям, насколько важно следовать требованиям дорожной безопасности и призвать их к внимательности на дороге, представить судейской комиссии видеоролик о деятельности отряда ЮИД.



По итогам состязаний абсолютным победителем стала команда «Отличников движения» из Иволгинской средней школы, которая примет участие в республиканском этапе конкурса в ноябре. Второе место – у отряда ЮИД из Оронгойской средней школы, третье заняли ребята Гурульбинской школы. Команда-победитель награждена синтезатором.



Кроме того, ценные подарки вручены победителям в номинациях, сообщает УГИБДД по Бурятии.

