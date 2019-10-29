27 октября на приходе храма Святой Блаженной Матроны Московской вновь распахнул свои двери православный клуб «Семейный очаг»
В этом году встречи клуба дополнены беседами об основах православной веры и богослужения с настоятелем храма иереем Димитрием Федоренко. В воскресенье диалог священника и прихожан был посвящён вопросам отношения православного христианина к другим религиозным конфессиям, сообщает пресс-служба Бурятской митрополии.
Собрания клуба «Семейный очаг» проходят по воскресным дням после молебна с акафистом Блаженной Матроне Московской, начало которого в 16 часов.
Храм находится в посёлке Стеклозавод, по улице Батожабая, около дома № 9.
В Улан-Удэ каждое воскресенье собирается православный клуб
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