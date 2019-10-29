Студенты БГУ сходили на экскурсию в улан-удэнскую колонию

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Им рассказали об истории учреждения и провели экскурсию



В колонии-поселении №3 в Улан-Удэ прошло совместное практическое занятие для студентов юридического факультета БГУ.



- Начальник КП-3 Борис Поликарпов рассказал об истории создания и становления учреждения, дал разъяснения норм Российского законодательства о порядке и условиях отбывания наказания в виде лишения свободы в колониях-поселениях, - сообщает пресс-служба республиканского УФСИН.



Также для студентов провели экскурсию. Им показали общежития отрядов для проживания осуждённых, учебные классы школы и профессионального училища, молельные комнаты, библиотеку, кинозал и столовую для осуждённых, помещения штрафного изолятора для нарушителей установленного режима содержания.



В завершении мероприятия студенты посетили комнату истории КП-3, им показали экспонаты из личных фондов ветеранов, архивные материалы и стенды об истории учреждения.

