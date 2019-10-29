В Бурятии фотографы представят снимки обычных жителей и случайных прохожих

Гости фотовыставки смогут проголосовать за лучшую работу



В галерее искусств народов Азии 8 ноября откроется фотовыставка «Бурятия в фотообъективе». На выставке будут представлены работы профессиональных фотографов и любителей фотографии.



Герои – обычные жители Бурятии, от знаменитых спортсменов до случайных прохожих, чьё лицо попало в объектив камеры наших авторов.



- Эмоции, взгляд, настроение - это то, что привлекает нас в портретной фотографии, то что заставляет долго её рассматривать, возвращаться к ней вновь и вновь, - рассказывают организаторы мероприятия.



Каждый посетитель в этот день сможет проголосовать за наиболее понравившуюся фотоработу. Фотограф, набравший наибольшее количество голосов, будет награждён дипломом победителя и ценным подарком - бронзовой скульптурой и сертификатом в кафе.



Открытие состоится 17:00 в галерее на территории Иволгинского дацана.

