Гости фотовыставки смогут проголосовать за лучшую работу
В галерее искусств народов Азии 8 ноября откроется фотовыставка «Бурятия в фотообъективе». На выставке будут представлены работы профессиональных фотографов и любителей фотографии.
Герои – обычные жители Бурятии, от знаменитых спортсменов до случайных прохожих, чьё лицо попало в объектив камеры наших авторов.
- Эмоции, взгляд, настроение - это то, что привлекает нас в портретной фотографии, то что заставляет долго её рассматривать, возвращаться к ней вновь и вновь, - рассказывают организаторы мероприятия.
Каждый посетитель в этот день сможет проголосовать за наиболее понравившуюся фотоработу. Фотограф, набравший наибольшее количество голосов, будет награждён дипломом победителя и ценным подарком - бронзовой скульптурой и сертификатом в кафе.
Открытие состоится 17:00 в галерее на территории Иволгинского дацана.
В Бурятии фотографы представят снимки обычных жителей и случайных прохожих
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Им рассказали об истории учреждения и провели экскурсию
Она отказывается развозить по сёлам медицинские препараты
Криохранилище семян расположено в Якутске
Он будет проходит в начале ноября
В соревнованиях участвовали более 400 спортсменов из 10 стран
МВД по Бурятии присоединилось ко всероссийской профилактической акции «Нет ненависти и вражде»
Среднее количество захоронений в городе составляет 3100 в год
Зрителей ждёт шесть картин
В колонии-поселении №3 идёт подготовка овощей к закладке на хранение зимой
Серебряного призёра чемпионата мира по боксу наградили наравне с чемпионками
Ожидается снег и сильный ветер
На строительство школы направлено 414 млн. рублей
Для ребят из Туркинской школы провели познавательную экскурсию
Ежегодно на этой тропе с туристами происходят несчастные случаи
В связи с неблагоприятным прогнозом погоды сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам призывают судоводителей воздержаться от выходов на Байкал