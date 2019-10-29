Представитель Бурятии съездил на международный таможенный форум

В Москве завершился международный таможенный форум, традиционно приуроченный к празднованию Дня таможенника



От Бурятии в форуме принял участие начальник Улан-Удэнского таможенного поста (центра электронного декларирования) Николай Фриккель. Об этом сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.



На совещании руководителя федеральной таможенной службы России Владимира Булавина с начальниками таможенных постов было отмечено, что продолжается работа по расширению технологии авторегистрации и автовыпуска деклараций, в том числе в отношении процедуры транзита, развитию системы управления рисками, повышению качества и достоверности досмотров.



В Бурятии с 2016 года основная часть декларационного массива, это порядка 99,6 %, сконцентрирована на Улан-Удэском таможенном посту. За эти годы существенно увеличилось количество выпущенных деклараций и сократились сроки выпуска товаров. В среднем на выпуск одной декларации уходит 37 минут.



- За 9 месяцев 2019 года Улан-Удэнским таможенным постом центром выпущено более 20 тысяч деклараций, в том числе 19, 8 тысяч с применением технологии удаленного выпуска, их количество увеличилось на 30%. Значительно увеличилось, более чем в два раза, количество импортных деклараций, - сообщил Николай Фриккель.



