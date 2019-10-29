В Москве завершился международный таможенный форум, традиционно приуроченный к празднованию Дня таможенника
От Бурятии в форуме принял участие начальник Улан-Удэнского таможенного поста (центра электронного декларирования) Николай Фриккель. Об этом сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.
На совещании руководителя федеральной таможенной службы России Владимира Булавина с начальниками таможенных постов было отмечено, что продолжается работа по расширению технологии авторегистрации и автовыпуска деклараций, в том числе в отношении процедуры транзита, развитию системы управления рисками, повышению качества и достоверности досмотров.
В Бурятии с 2016 года основная часть декларационного массива, это порядка 99,6 %, сконцентрирована на Улан-Удэском таможенном посту. За эти годы существенно увеличилось количество выпущенных деклараций и сократились сроки выпуска товаров. В среднем на выпуск одной декларации уходит 37 минут.
- За 9 месяцев 2019 года Улан-Удэнским таможенным постом центром выпущено более 20 тысяч деклараций, в том числе 19, 8 тысяч с применением технологии удаленного выпуска, их количество увеличилось на 30%. Значительно увеличилось, более чем в два раза, количество импортных деклараций, - сообщил Николай Фриккель.
Представитель Бурятии съездил на международный таможенный форум
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
27 октября на приходе храма Святой Блаженной Матроны Московской вновь распахнул свои двери православный клуб «Семейный очаг»
Причины пока не озвучиваются
В Москве завершился международный таможенный форум, традиционно приуроченный к празднованию Дня таможенника
Прокуратура Дульдургинского района Забайкальского края провела проверку исполнения трудового законодательства в муниципальном бюджетном учреждении «Дом спорта Иля»
На полигон после субботника вывезли 650 кубометров мешков мусора
Таким образом ребята поздравили водителей с профессиональным праздником
Парень спас девочку от разъярённой собаки
С помощью приложения можно вызвать полицию и просмотреть кодекс
Улан-удэнские полицейские устроили праздничный автопробег, завершившийся флешмобом
Пилот аппарата «Мир» поделился, что увидел на дне Байкала
В четверг завершается срок приёма предложений по благоустройству главной площади Улан-Удэ
Нарушения в детсадах выявил Роспотребназдор
В Бурятии запустили горячую линию по качеству теплоснабжения
Электросирены будут запущены с 10.00 до 11.00
Теплоснабжающим организациям выданы паспорта готовности