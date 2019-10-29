В Забайкалье работодатель незаконно сократил рабочую неделю и зарплату

Прокуратура Дульдургинского района Забайкальского края провела проверку исполнения трудового законодательства в муниципальном бюджетном учреждении «Дом спорта Иля»



Установлено, что распоряжением директора учреждения ряду работникам сокращена продолжительность рабочей недели и уменьшена заработная плата.



В нарушение трудового законодательства изменения условий трудовых договоров осуществлены без надлежащего предварительного уведомления работников в письменной форме, которое должно было произойти не позднее чем за два месяца.



Прокуратура внесла главе Дульдургинского района представление с требованием устранить выявленные нарушения. По результатам его рассмотрения права работников учреждения восстановлены, пяти сотрудникам выплачена недополученная заработная плата на общую сумму свыше 13 тыс. рублей.



Директор учреждения привлечён к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.



