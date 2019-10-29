Участковый Василий Калашников представит республику на федеральном этапе конкурса
С 1 ноября стартует всероссийский этап конкурса «Народный участковый», Бурятию представит победитель регионального этапа - участковый уполномоченный полиции отдела полиции №1 УМВД России по Улан-Удэ старший лейтенант полиции Василий Калашников.
Заключительный этап пройдёт в форме онлайн-голосования на сайте издания «Комсомольская правда». Полиция Бурятии призывает жителей поддержать нашего претендента на победу.
Василий Калашников родился в 1990 году в селе Никольское Мухоршибирского района. В органах внутренних дел на должности участкового уполномоченного полиции служит с 2013 года. Женат, воспитывает двоих сыновей. Василий увлекается рыбалкой, играет в теннис и шашки, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Жителей Бурятии призывают проголосовать за «Народного участкового» из Улан-Удэ
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