Братчанин застрелил своего знакомого

Следователями города Братск Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего местного жителя. Он подозревается в убийстве.





Вечером 28 октября подозреваемый, находясь в автомобиле, припаркованном около магазина «Алые паруса» по улице Карла Маркса, в ходе ссоры, произвёл из имеющегося при себе огнестрельного оружия, выстрел в живот 70-летнему мужчине.







От полученных повреждений потерпевший скончался в больнице. После совершения преступления, мужчина был задержан прибывшими на место сотрудниками Росгвардии.





- В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Мотивы преступления устанавливаются. Следователями производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.