Братчанин застрелил своего знакомого

От выстрела в живот пенсионер скончался
Следователями города Братск Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего местного жителя. Он подозревается в убийстве.
Вечером 28 октября подозреваемый, находясь в автомобиле, припаркованном около магазина «Алые паруса» по улице Карла Маркса, в ходе ссоры, произвёл из имеющегося при себе огнестрельного оружия, выстрел в живот 70-летнему мужчине.
От полученных повреждений потерпевший скончался в больнице. После совершения преступления, мужчина был задержан прибывшими на место сотрудниками Росгвардии.
- В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Мотивы преступления устанавливаются. Следователями производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Участковый Василий Калашников представит республику на федеральном этапе конкурса
Гости фотовыставки смогут проголосовать за лучшую работу
Им рассказали об истории учреждения и провели экскурсию
Она отказывается развозить по сёлам медицинские препараты
Криохранилище семян расположено в Якутске
Он будет проходит в начале ноября
В соревнованиях участвовали более 400 спортсменов из 10 стран
МВД по Бурятии присоединилось ко всероссийской профилактической акции «Нет ненависти и вражде»
Среднее количество захоронений в городе составляет 3100 в год
Зрителей ждёт шесть картин
В колонии-поселении №3 идёт подготовка овощей к закладке на хранение зимой
Серебряного призёра чемпионата мира по боксу наградили наравне с чемпионками
Ожидается снег и сильный ветер
На строительство школы направлено 414 млн. рублей
Для ребят из Туркинской школы провели познавательную экскурсию