Мёд продают в магазинах при колониях и сотрудникам УФСИН
В исправительной колонии № 8 в Улан-Удэ завершился сезон по сбору мёда. Всего в этом году собрано более 300 кг цветочного мёда. Пчеловодством исправительное учреждение занимается уже более 10 лет.
- Полученная с пасеки ИК-8 сладкая продукция реализуется через магазины всех исправительных учреждений республики осуждённым, а также продаётся сотрудникам УФСИН, - сообщает пресс-служба ведомства.
Сейчас пчёл готовят к зимовке, проводятся работы по утеплению ульев.
В колонии в Улан-Удэ собрали более 300 кг мёда
Общество, Фото:
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