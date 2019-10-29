На полигон после субботника вывезли 650 кубометров мешков мусора
В Чите в рамках муниципальных контрактов было убрано 3,5 тонн кубометров мусора, работа продолжается, сообщает мэрия города.
Дорожно-мостовое ремонтно-строительное управление вывезло на полигон ТБО 650 кубометров мешков мусора, собранного в ходе общегородского субботника.
И.о. руководителя администрации города Александр Сапожников поручил ускорить эту работу и завершить её до конца текущей недели.
Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле блогер Илья Варламов назвал Читу «новой мусорной столицей России».
С улиц Читы убрали 3,5 тонн мусора
Общество, Фото:
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На полигон после субботника вывезли 650 кубометров мешков мусора
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