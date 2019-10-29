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В Иркутской области дети сделали селфи с водителями

В Иркутской области дети сделали селфи с водителями
Общество,  Фото:pixabay.com
Таким образом ребята поздравили водителей с профессиональным праздником

В городе Шелехов Иркутской области сотрудники ГИБДД и клуб юных инспекторов движения «Зебра» поздравили водителей с профессиональным праздником в минувшие выходные.

Каждый год проводится всероссийская акция «Письмо водителю». В этом году дети получили задание сфотографироваться с водителем машины и узнать о его работе, стаже за рулём и вместе вспомнить о правилах дорожного движения.

- Кроме пропаганды ПДД, мы хотели расширить кругозор ребёнка. Ведь в жизни он чаще сталкивается с легковым авто или маршрутными такси. Поэтому попросили сфотографироваться и с необычными транспортными средствами. Теперь в нашем архиве есть и бетономешалки, и «КАМАЗы», а в душе ребёнка – уважение к нелёгкой профессии, - прокомментировала Альбина Тетерина, руководитель объединения «Зебра».

В конкурсе приняли участие 150 человек. Судили работы по трём номинациям: «Сегодня мы – пешеходы, завтра мы – водители!», «Родители – водители». Третью номинацию организаторы сначала хотели назвать «Автоледи», но, посчитав тему нестандартной, нарекли «Мамы всякие важны, и как водители нужны!».

Сотрудники ГИБДД провели в районе остановки «Юность» с водителями беседы и вручили приятные сюрпризы в виде автомобильной зарядки, освежителей воздуха и флаеров, сообщает пресс-служба ГУМВД по Иркутской области.

селфи водители ГИБДД
 
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