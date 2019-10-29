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Жителям Бурятии предложили скачать мобильное приложение МВД

Жителям Бурятии предложили скачать мобильное приложение МВД
Общество, 
С помощью приложения можно вызвать полицию и просмотреть кодекс

Жители Бурятии смогут получить информацию о своём участковом в приложении МВД России, именно там размещены часы приёма граждан и его номер телефона.

- В компетенцию участковых уполномоченных полиции входит рассмотрение заявлений и обращений граждан практически по любым вопросам – начиная от курения в общественных местах и заканчивая побоями и угрозами убийства, - рассказал замначальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции МВД по Бурятии Дмитрий Матвеев.

Более подробную информацию об участковом можно узнать несколькими способами:

1. На официальном сайте МВД по Бурятии в разделе «Ваш участковый».
2. С помощью мобильного предложения МВД России в разделе «Ваш участковый».
3. При непосредственном обращении в дежурную часть полиции по месту жительства.

Мобильное приложение поддерживается на базе iOS и Android, для начала его следует загрузить на гаджет, затем зайти в раздел «Ваш участковый». В правом верхнем углу нужно ввести в поиске место своего нахождения.

Затем в приложении отобразится ФИО участкового уполномоченного, его фотография, номер телефона, место и время приёма и зона обслуживания.

С помощью мобильного приложения можно также совершить экстренный вызов полиции, просмотреть кодекс РФ, получить информацию об отделах полиции и опорных пунктах.
МВД Бурятии мобильное приложение
 
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