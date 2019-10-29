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Видео: В Улан-Удэ машины полиции выстроились в цифру 10

Видео: В Улан-Удэ машины полиции выстроились в цифру 10
Общество, 
Улан-удэнские полицейские устроили праздничный автопробег, завершившийся флешмобом

27 октября самому большому подразделению МВД по Бурятии – управлению МВД по Улан-Удэ – исполнилось 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

В честь этого события личный состав и ветераны управления при активном участии членов общественного совета при УМВД организовали праздничный автопробег. В мероприятии также принял участие экс-министр внутренних дел Бурятии, генерал-лейтенант милиции в отставке Иван Калашников.

Колонной из 17 автомобилей, с развевающимися флагами России и Бурятии, участники проехали по городу. Маршрут полицейских пролегал по центральным улицам столицы и сопровождался остановками на мемориальных комплексах, посвящённых памяти сотрудников, погибших при выполнении служебного долга. Там присутствующие отдавали дань памяти героям и возлагали цветы. Звучали авторские стихотворения ветерана МВД Бурятии майора милиции в отставке Семёна Коновалова в честь ушедших коллег.

Завершился автопробег флешмобом на центральной площади города. Флешмоб поддержали студенты Бурятского государственного университета.

Служебный транспорт воспроизвёл юбилейную дату управления – 10. Ветераны, студенты и сотрудники полиции с воздушными шарами цвета государственного флага в руках выстроились в аббревиатуру УМВД.


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