Океанолог рассказал об огромных нефтяных холмах на Байкале

Задачами экспедиции ставились:





Конструктор и пилот глубоководных аппаратов «Мир», заведующий лабораторией Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич дал любопытное интервью, где коснулся экспедиции на дно Байкала. Интервью опубликовало федеральное издание «Аргументы и Факты».– Пожалуй, самое значимое открытие на Байкале – это залежи газогидратов (льдоподный твёрдый газ). Один кубик газогидрата даёт 164 кубика метана. Широко известно, что газогидратов много в океане. Но впервые их обнаружили в пресной воде. Когда в Японии случилась авария на атомной станции Фукусима-1, заговорили о том, что надо всю промышленность переводить на новое топливо – твёрдые газогидраты. Для этого должны быть разработаны специальные технологии по его добыче, хранению, перевозке, потому что газ улетучивается при поднятии с глубины на повехрность. Увы, но этот источник энергии все-таки исчерпаем. По оценкам учёных, его запасы в российской Арктике составляют порядка 1000 трлн куб. м.– Совершенно верно. Нефть мы там тоже нашли – на дне Байкала огромные битумные холмы в приличных масштабах. Как их обнаружили? Увидели нефтяные пятна на поверхности воды. А когда погрузились, то увидели, что капельки нефти потихоньку поднимаются на поверхность. Если пробурить там нефтяную скважину, это может привести к экологической катастрофе. В Байкале порядка 100 эндемических представителей фауны (которые встречаются только там). Это уникальное озеро, чего говорить.– Порядка 13-15 млн долларов. Я написал 5 писем Путину. На одном из них стоит резолюция, адресованная Медведеву: «Прошу рассмотреть вопрос». Мне совершенно ясно, что эта резолюция для корзины.– Один – временно в Музее Мирового океана в Калининграде в качестве экспоната. А второй мы хотим перевезти в Москву и сделать вместе с Фондом содействия сохранению озера Байкал научно-образовательный центр в нашем институте.Международная научно-исследовательская экспедиция «Миры» на Байкале» совершалась с 2008 по 2010 годы. Было совершено 160 погружений на глубоководных аппаратах «Мир-1» и «Мир-2». Руководитель экспедиции — учёный-океанолог, доктор географических наук, Артур Чилингаров.Стоимость экспедиции — свыше 6 млн долларов. Исследовательские работы финансировались инвестиционной компанией «Метрополь», через Фонд содействия сохранению озера Байкал.• сбор информации об озере Байкал и использование полученных данных в прогнозировании различных природных процессов• погружение на максимальные отметки дна озера Байкал• исследование мест выхода подводных гидротермальных источников и грязевых вулканов• изучение дна Баргузинского залива• исследование углеводородов Байкала и определение их запасов• получение точных данных о тектонических процессах на дне озера• исследование состоянии береговой линии• поиск археологических артефактов[3]