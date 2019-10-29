Электросирены будут запущены с 10.00 до 11.00
30 октября в Бурятии пройдёт плановая проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения. С 10.00 до 11.00 будут запущены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Речевой сигнал повторяется три раза.
Подобная проверка проводится в республике ежемесячно в последнюю среду месяца, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
Кроме этого, в ведомстве обращаются к жителям и гостям республики с просьбой соблюдать спокойствие
В Бурятии включат электросирены
Общество, Фото:
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