 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Октября

28 Октября

Популярное

В Бурятии включат электросирены

В Бурятии включат электросирены
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Электросирены будут запущены с 10.00 до 11.00

30 октября в Бурятии пройдёт плановая проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения. С 10.00 до 11.00 будут запущены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Речевой сигнал повторяется три раза.

Подобная проверка проводится в республике ежемесячно в последнюю среду месяца, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

Кроме этого, в ведомстве обращаются к жителям и гостям республики с просьбой соблюдать спокойствие

сирены
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии включат электросирены
В Бурятии включат электросирены
Общество, 29.10.2019
Электросирены будут запущены с 10.00 до 11.00  
Котельные военных городков Улан-Удэ готовы к зиме
Котельные военных городков Улан-Удэ готовы к зиме
Общество, 29.10.2019
Теплоснабжающим организациям выданы паспорта готовности
В Иркутской области проведут детский конкурс «Алтан туяа»
В Иркутской области проведут детский конкурс «Алтан туяа»
Общество, 29.10.2019
Мероприятие направлено на популяризацию культуры бурят
Вневедомственная охрана Бурятии нашла более 200 людей в розыске
Вневедомственная охрана Бурятии нашла более 200 людей в розыске
Общество, 29.10.2019
29 октября отмечается День вневедомственной охраны
В Бурятии с нарушением провели закупку
В Бурятии с нарушением провели закупку
Общество, 29.10.2019
Нарушение выявила прокуратура
В Улан-Удэ днём без существенных осадков
В Улан-Удэ днём без существенных осадков
Общество, 29.10.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 29 октября по республике переменная облачность, местами небольшой мокрый снег
В Бурятии дружинники и ГИБДД проверили наличие автокресел
В Бурятии дружинники и ГИБДД проверили наличие автокресел
Общество, 28.10.2019
Профилактическая акция прошла в Хоринском районе 
Подростки в СИЗО-1 в Забайкалье сыграли в мини-футбол
Подростки в СИЗО-1 в Забайкалье сыграли в мини-футбол
Общество, 28.10.2019
Сотрудники учреждения отмечают положительный настрой после спортивных соревнований
В Забайкалье сотрудник уголовного розыска побывал в гостях у суворовцев
В Забайкалье сотрудник уголовного розыска побывал в гостях у суворовцев
Общество, 28.10.2019
Он поделился с ребятами секретами успеха в службе
В Братске из-за пьяного водителя пострадали два человека
В Братске из-за пьяного водителя пострадали два человека
Общество, 28.10.2019
Водитель грузовика сначала столкнулся с «Тойотой», потом врезался в столб

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^