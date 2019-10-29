В Бурятии включат электросирены

Электросирены будут запущены с 10.00 до 11.00



30 октября в Бурятии пройдёт плановая проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения. С 10.00 до 11.00 будут запущены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Речевой сигнал повторяется три раза.



Подобная проверка проводится в республике ежемесячно в последнюю среду месяца, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.



Кроме этого, в ведомстве обращаются к жителям и гостям республики с просьбой соблюдать спокойствие



