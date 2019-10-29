Теплоснабжающим организациям выданы паспорта готовности
Комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ проверил готовность котельных военных городков к отопительному сезону. Подготовительные работы на котельных в микрорайонах Сосновый Бор и Тальцы, а также на станции Дивизионная проведены в полном объёме, необходимый запас топлива создан, сообщает управление по информационной политике города.
- По результатам акта проверки комитетом городского хозяйства объекту выдан паспорт готовности к отопительному периоду на 2019- 2020 годы, - уточняют в мэрии.
По правилам оценки готовности к отопительному периоду выдача паспортов производится теплоснабжающим организациям до 31 октября. Поэтому котельные военных городков по утверждённому графику были вовремя проверены и в установленные сроки получены паспорта готовности.
Котельные военных городков Улан-Удэ готовы к зиме
Общество, Фото:
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