Котельные военных городков Улан-Удэ готовы к зиме

Теплоснабжающим организациям выданы паспорта готовности



Комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ проверил готовность котельных военных городков к отопительному сезону. Подготовительные работы на котельных в микрорайонах Сосновый Бор и Тальцы, а также на станции Дивизионная проведены в полном объёме, необходимый запас топлива создан, сообщает управление по информационной политике города.



- По результатам акта проверки комитетом городского хозяйства объекту выдан паспорт готовности к отопительному периоду на 2019- 2020 годы, - уточняют в мэрии.



По правилам оценки готовности к отопительному периоду выдача паспортов производится теплоснабжающим организациям до 31 октября. Поэтому котельные военных городков по утверждённому графику были вовремя проверены и в установленные сроки получены паспорта готовности.

