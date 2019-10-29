Мероприятие направлено на популяризацию культуры бурят
2 ноября в Иркутской области пройдёт ежегодный фестиваль детского творчества «Алтан туяа» (Золотой луч). Он направлен на популяризацию традиционной культуры бурят. Участие в фестивале принимают детские творческие коллективы региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области .
Конкурсная программа в этом году включает три номинации. Это художественное слово «Сэсэн ухибууд» – исполнение отрезка любого улигера на бурятском языке. Конкурс фольклорных коллективов «Алтан тоонто» - обрядово-зрелищные постановки, отражающие быт, традиции, культуру народа. Танцевальный конкурс творческих коллективов «Хатар» – народный, современный танец.
Фестиваль пройдёт 2 ноября на площадке Иркутского филиала всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова по адресу улица Розы Люксембург, 170.
В Иркутской области проведут детский конкурс «Алтан туяа»
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