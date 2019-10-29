Вневедомственная охрана Бурятии нашла более 200 людей в розыске

29 октября отмечается День вневедомственной охраны



В Бурятии ежесуточно на маршруты патрулирования выставляется 88 групп задержания вневедомственной охраны, сообщили в пресс-службе Росгвардии.



С начала года сотрудники подразделений вневедомственной охраны пресекли более 820 правонарушений в отношении охраняемого имущества физических и юридических лиц. По 29 фактам возбуждены уголовные дела. Всего наряды подразделений вневедомственной охраны среагировали на 10,6 тысяч сигналов «тревога» с охраняемых объектов.



С начала года сотрудники вневедомственной охраны передали в органы внутренних дел более 11 200 лиц, в отношении которых составлено 8,5 тысяч административных протоколов. Выявлены 244 гражданина, находящихся в розыске.



Сотрудники вневедомственной охраны приняли участие в раскрытии 411 преступлений.



На 24 транспортных средствах станции скорой медицинской помощи г. Улан-Удэ установлена система мониторинга «АЛМАЗ» для автотранспорта, бригады врачей оснащены переносными кнопками тревожной сигнализации.



По итогам всероссийского конкурса профессионального мастерства среди подразделений вневедомственной охраны Росгвардии «Лучший по профессии», который проходил в июне в Воронеже, представители управления вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии вошли в топ-15 лучших экипажей задержания. В конкурсе приняли участие более 200 участников, прошедших региональные, а затем окружные этапы. Представители Бурятии заняли 13-е место среди 83 команд.



С начала года за достигнутые успехи в служебно-боевой деятельности почетными грамотами, благодарностями, ведомственными медалями поощрены 319 сотрудников.



Справка:



29 октября 1952 года была создана служба вневедомственной охраны.



В Бурятии служба вневедомственной охраны организована 2 декабря 1952 года, но отдела вневедомственной охраны не было. Вневедомственная охрана входила в состав отдела наружной милицейской службы по охране объектов. В 1960-е годы создаются районные подразделения вневедомственной охраны в республике и городе Улан-Удэ. В 1970-е годы организуются первые пункты централизованной охраны, и в связи с этим внедряются первые автоматизированные системы централизованной охраны.



25 сентября 1998 года при отделе вневедомственной охраны при МВД Бурятии был образован полк милиции.



Шестеро сотрудников управления занесены в Российскую Книгу Памяти, ценой своей жизни выполнившие долг по обезвреживанию вооружённых преступников. Это Степан Кузьмич, Юрий Цыренов, Батор Анандаев, Алексей Башлеев, Владимир Гомбоев, Шагдар Мункуев. Трое из них - Анандаев Батор, Гомбоев Владимир и Мункуев Шагдар посмертно награждены орденами Мужества, причём Шагдар Александрович – кавалер двух орденов Мужества.







