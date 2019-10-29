 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Октября

28 Октября

Популярное

Вневедомственная охрана Бурятии нашла более 200 людей в розыске

Вневедомственная охрана Бурятии нашла более 200 людей в розыске
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
29 октября отмечается День вневедомственной охраны

В Бурятии ежесуточно на маршруты патрулирования выставляется 88 групп задержания вневедомственной охраны, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

С начала года сотрудники подразделений вневедомственной охраны пресекли более 820 правонарушений в отношении охраняемого имущества физических и юридических лиц. По 29 фактам возбуждены уголовные дела. Всего наряды подразделений вневедомственной охраны среагировали на 10,6 тысяч сигналов «тревога» с охраняемых объектов.

С начала года сотрудники вневедомственной охраны передали в органы внутренних дел более 11 200 лиц, в отношении которых составлено 8,5 тысяч административных протоколов. Выявлены 244 гражданина, находящихся в розыске.

Сотрудники вневедомственной охраны приняли участие в раскрытии 411 преступлений.

На 24 транспортных средствах станции скорой медицинской помощи г. Улан-Удэ установлена система мониторинга «АЛМАЗ» для автотранспорта, бригады врачей оснащены переносными кнопками тревожной сигнализации.

По итогам всероссийского конкурса профессионального мастерства среди подразделений вневедомственной охраны Росгвардии «Лучший по профессии», который проходил в июне в Воронеже, представители управления вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии вошли в топ-15 лучших экипажей задержания. В конкурсе приняли участие более 200 участников, прошедших региональные, а затем окружные этапы. Представители Бурятии заняли 13-е место среди 83 команд.

С начала года за достигнутые успехи в служебно-боевой деятельности почетными грамотами, благодарностями, ведомственными медалями поощрены 319 сотрудников.

Справка:

29 октября 1952 года была создана служба вневедомственной охраны.

В Бурятии служба вневедомственной охраны организована 2 декабря 1952 года, но отдела вневедомственной охраны не было. Вневедомственная охрана входила в состав отдела наружной милицейской службы по охране объектов. В 1960-е годы создаются районные подразделения вневедомственной охраны в республике и городе Улан-Удэ. В 1970-е годы организуются первые пункты централизованной охраны, и в связи с этим внедряются первые автоматизированные системы централизованной охраны.

25 сентября 1998 года при отделе вневедомственной охраны при МВД Бурятии был образован полк милиции.

Шестеро сотрудников управления занесены в Российскую Книгу Памяти, ценой своей жизни выполнившие долг по обезвреживанию вооружённых преступников. Это Степан Кузьмич, Юрий Цыренов, Батор Анандаев, Алексей Башлеев, Владимир Гомбоев, Шагдар Мункуев. Трое из них - Анандаев Батор, Гомбоев Владимир и Мункуев Шагдар посмертно награждены орденами Мужества, причём Шагдар Александрович – кавалер двух орденов Мужества.



вневедомственная охрана Росгвардия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии включат электросирены
В Бурятии включат электросирены
Общество, 29.10.2019
Электросирены будут запущены с 10.00 до 11.00  
Котельные военных городков Улан-Удэ готовы к зиме
Котельные военных городков Улан-Удэ готовы к зиме
Общество, 29.10.2019
Теплоснабжающим организациям выданы паспорта готовности
В Иркутской области проведут детский конкурс «Алтан туяа»
В Иркутской области проведут детский конкурс «Алтан туяа»
Общество, 29.10.2019
Мероприятие направлено на популяризацию культуры бурят
Вневедомственная охрана Бурятии нашла более 200 людей в розыске
Вневедомственная охрана Бурятии нашла более 200 людей в розыске
Общество, 29.10.2019
29 октября отмечается День вневедомственной охраны
В Бурятии с нарушением провели закупку
В Бурятии с нарушением провели закупку
Общество, 29.10.2019
Нарушение выявила прокуратура
В Улан-Удэ днём без существенных осадков
В Улан-Удэ днём без существенных осадков
Общество, 29.10.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 29 октября по республике переменная облачность, местами небольшой мокрый снег
В Бурятии дружинники и ГИБДД проверили наличие автокресел
В Бурятии дружинники и ГИБДД проверили наличие автокресел
Общество, 28.10.2019
Профилактическая акция прошла в Хоринском районе 
Подростки в СИЗО-1 в Забайкалье сыграли в мини-футбол
Подростки в СИЗО-1 в Забайкалье сыграли в мини-футбол
Общество, 28.10.2019
Сотрудники учреждения отмечают положительный настрой после спортивных соревнований
В Забайкалье сотрудник уголовного розыска побывал в гостях у суворовцев
В Забайкалье сотрудник уголовного розыска побывал в гостях у суворовцев
Общество, 28.10.2019
Он поделился с ребятами секретами успеха в службе
В Братске из-за пьяного водителя пострадали два человека
В Братске из-за пьяного водителя пострадали два человека
Общество, 28.10.2019
Водитель грузовика сначала столкнулся с «Тойотой», потом врезался в столб

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^