Нарушение выявила прокуратура
Администрация Тарбагатайского района Бурятии нарушала закон о контрактной системе в сфере закупок товаров.
Как выяснила прокурорская проверка, между администрацией района и ООО «ЗАМПРОЕКТ» заключён муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации реконструкции автомобильной дороги.
- В декабре 2018 года заместителем руководителя администрации района в отсутствие положительного заключения экологической экспертизы, предусмотренного контрактом, подписан акт о приёмке выполненных работ. В нарушение закона произведена оплата работ, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В администрацию муниципального образования внесено представление, которое удовлетворено. Заключение экологической экспертизы получено.
В отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.
В Бурятии с нарушением провели закупку
Общество, Фото:
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