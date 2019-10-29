В Бурятии с нарушением провели закупку

Нарушение выявила прокуратура



Администрация Тарбагатайского района Бурятии нарушала закон о контрактной системе в сфере закупок товаров.



Как выяснила прокурорская проверка, между администрацией района и ООО «ЗАМПРОЕКТ» заключён муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации реконструкции автомобильной дороги.



- В декабре 2018 года заместителем руководителя администрации района в отсутствие положительного заключения экологической экспертизы, предусмотренного контрактом, подписан акт о приёмке выполненных работ. В нарушение закона произведена оплата работ, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



В администрацию муниципального образования внесено представление, которое удовлетворено. Заключение экологической экспертизы получено.



В отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.





