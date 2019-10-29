 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Октября

28 Октября

Популярное

В районе Бурятии не контролировали качество воды из скважин

В районе Бурятии не контролировали качество воды из скважин
Общество,  Фото:pixabay.com
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, администрация Окинского района Бурятии нарушала закон о водоснабжении.

В селе Орлик функционируют 2 скважины, используемые в целях водоснабжения населения.

- Установлено, что проект санитарно-защитной зоны для указанных водозаборных сооружений не разработан, санитарно-эпидемиологическое заключение на скважины отсутствует, производственный контроль за качеством воды не осуществляется, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Территориальное подразделение управления Роспотребнадзора по республике не инициировало проведение проверок в указанной сфере, не принимало мер по объявлению предостережений о недопустимости нарушения закона.

В суд был направлен иск о понуждении администрации района устранить нарушения закона. Тункинский районный суд удовлетворил иск. Решение суда находится на исполнении.
прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии с нарушением провели закупку
В Бурятии с нарушением провели закупку
Общество, 29.10.2019
Нарушение выявила прокуратура
В Улан-Удэ днём без существенных осадков
В Улан-Удэ днём без существенных осадков
Общество, 29.10.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 29 октября по республике переменная облачность, местами небольшой мокрый снег
В Бурятии дружинники и ГИБДД проверили наличие автокресел
В Бурятии дружинники и ГИБДД проверили наличие автокресел
Общество, 28.10.2019
Профилактическая акция прошла в Хоринском районе 
Подростки в СИЗО-1 в Забайкалье сыграли в мини-футбол
Подростки в СИЗО-1 в Забайкалье сыграли в мини-футбол
Общество, 28.10.2019
Сотрудники учреждения отмечают положительный настрой после спортивных соревнований
В Забайкалье сотрудник уголовного розыска побывал в гостях у суворовцев
В Забайкалье сотрудник уголовного розыска побывал в гостях у суворовцев
Общество, 28.10.2019
Он поделился с ребятами секретами успеха в службе
В Братске из-за пьяного водителя пострадали два человека
В Братске из-за пьяного водителя пострадали два человека
Общество, 28.10.2019
Водитель грузовика сначала столкнулся с «Тойотой», потом врезался в столб
В реабилитационном центре в Бурятии готовили из крупы без документов
В реабилитационном центре в Бурятии готовили из крупы без документов
Общество, 28.10.2019
Без документов невозможно установить качество и безопасность продукции 
Жителя Бурятии на 6 лет отправили в колонию за наркотики
Жителя Бурятии на 6 лет отправили в колонию за наркотики
Общество, 28.10.2019
Наркотическое вещество он пытался отправить в тюрьму для знакомых
Новую огромную святыню в Бурятии сняли с воздуха
Новую огромную святыню в Бурятии сняли с воздуха
Общество, 28.10.2019
Далай-лама дал благословение на возведение статуи божества Арьяа Баала
Школьников Бурятии приглашают на «Культурный марафон»
Школьников Бурятии приглашают на «Культурный марафон»
Общество, 28.10.2019
В подарок ребята получат подписку Яндекс
В Бурятии обследовали переезды
В Бурятии обследовали переезды
Общество, 28.10.2019
Проверка прошла на севере республики

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^