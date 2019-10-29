В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, администрация Окинского района Бурятии нарушала закон о водоснабжении.
В селе Орлик функционируют 2 скважины, используемые в целях водоснабжения населения.
- Установлено, что проект санитарно-защитной зоны для указанных водозаборных сооружений не разработан, санитарно-эпидемиологическое заключение на скважины отсутствует, производственный контроль за качеством воды не осуществляется, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Территориальное подразделение управления Роспотребнадзора по республике не инициировало проведение проверок в указанной сфере, не принимало мер по объявлению предостережений о недопустимости нарушения закона.
В суд был направлен иск о понуждении администрации района устранить нарушения закона. Тункинский районный суд удовлетворил иск. Решение суда находится на исполнении.
В районе Бурятии не контролировали качество воды из скважин
Общество, Фото:
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