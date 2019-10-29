Пулевики из Бурятии завоевали 4 золотые медали первенства России

Общество, Фото: Спортивно-адаптивная школа РБ

Соревнования проводились в Краснодаре



C 22 по 30 октября спортсмены из Бурятии принимают участие в Первенстве России по спорту глухих - пулевой стрельбе, которое проходит в Краснодаре.



По итогам соревнований в упражнении из пневматической винтовки среди юношей 1 место занял Николай Дорожкин.



В упражнении из малокалиберной винтовки среди юношей в положении лёжа, а также в упражнении 3-х положений и в юниорской упражнении из 3 -х положений - 1 место занял Константин Болдарев.



- По итогам соревнования сборная команда Бурятии по спорту глухих в дисциплине пулевая стрельба завоевала 4 золотые медали первенства России, - сообщает спортивно-адаптивная школа республики.





