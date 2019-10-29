В Улан-Удэ днём без существенных осадков

По данным Бурятского гидрометцентра, 29 октября по республике переменная облачность, местами небольшой мокрый снег



Ветер западный 5-10, днём местами до 18 м/с. Температура ночью 4-9, местами 13-18 мороза, по Прибайкалью и южным районам при облачности 0-5 тепла, днём 5-10 тепла, местами от 1 тепла до 4 мороза.



В Улан-Удэ переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 5-7 мороза, днём 7-9 тепла

