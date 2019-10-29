По данным Бурятского гидрометцентра, 29 октября по республике переменная облачность, местами небольшой мокрый снег
Ветер западный 5-10, днём местами до 18 м/с. Температура ночью 4-9, местами 13-18 мороза, по Прибайкалью и южным районам при облачности 0-5 тепла, днём 5-10 тепла, местами от 1 тепла до 4 мороза.
В Улан-Удэ переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 5-7 мороза, днём 7-9 тепла
В Улан-Удэ днём без существенных осадков
Общество, Фото:
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