Проверка прошла на севере республики
Инспекторы дорожного надзора ГИБДД совместно с сотрудниками «РЖД» и транспортной прокуратуры провели обследования железнодорожных переездов в Северо-Байкальском районе Бурятии. В ходе обследований представители надзорных органов выявили недостатки в их содержании. По выявленным недостаткам в рамках полномочий Госавтоинспекции будут приниматься соответствующие меры.
Кроме того, полицейские совместно с инженером пути поговорили с водителями о соблюдении ПДД при движении по железнодорожному переезду: «Это один из сложных и опасных участков дороги, требующий сосредоточенного внимания и строгого соблюдения правил. Игнорируя их, вы создаете угрозу не только своей жизни, но и жизни ваших пассажиров и других участников дорожного движения».
Также автоинспекторы проинформировали автомобилистов о предусмотренной административной ответственности за нарушение правил переезда железнодорожного пути, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии обследовали переезды
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