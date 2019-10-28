В Бурятии обследовали переезды

Проверка прошла на севере республики



Инспекторы дорожного надзора ГИБДД совместно с сотрудниками «РЖД» и транспортной прокуратуры провели обследования железнодорожных переездов в Северо-Байкальском районе Бурятии. В ходе обследований представители надзорных органов выявили недостатки в их содержании. По выявленным недостаткам в рамках полномочий Госавтоинспекции будут приниматься соответствующие меры.



Кроме того, полицейские совместно с инженером пути поговорили с водителями о соблюдении ПДД при движении по железнодорожному переезду: «Это один из сложных и опасных участков дороги, требующий сосредоточенного внимания и строгого соблюдения правил. Игнорируя их, вы создаете угрозу не только своей жизни, но и жизни ваших пассажиров и других участников дорожного движения».



Также автоинспекторы проинформировали автомобилистов о предусмотренной административной ответственности за нарушение правил переезда железнодорожного пути, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

