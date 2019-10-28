Школьников Бурятии приглашают на «Культурный марафон»

В подарок ребята получат подписку Яндекс



С 1 по 14 ноября во всех регионах России страны проходит мультимедийный тест для детей и подростков - второй этап культурно-просветительской акции «Культурный марафон».



- Это всероссийский образовательный проект, призванный не проверять уровень знаний, а познакомить молодёжь с мировой и отечественной культурой. Организаторы проекта — министерство культуры России, министерство просвещения РФ и сервисы Яндекса, - сообщает пресс-служба республиканского микульта.



Школьники будут слушать музыкальные композиции, смотреть отрывки из фильмов и отвечать на вопросы: например, что общего между «Лунной сонатой» и современным хип-хопом, как Тарковский вдохновлялся Брейгелем, что одинаково сильно любили Дэвид Бирн и Бертольт Брехт.



Сценарии занятий и итогового теста готовили Алексей Мунипов, музыкальный критик, автор книги «Фермата. Разговоры с композиторами»; Александр Острогорский, архитектурный критик, журналист и преподаватель Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ; Всеволод Коршунов, сценарист, киновед, преподаватель ВГИКа; Алексей Киселёв, театровед, журналист, продюсер «Мобильного художественного театра».



- Присоединиться к «Культурному марафону» может любой учитель или родитель. Для этого нужно зарегистрировать преподавателя и детей на сайте проекта. Уже сейчас там выложены все сценарии уроков, а 1 ноября появятся тесты. Все преподаватели, которые проведут уроки по предложенным сценариям, получат сертификат. А ребятам, ответившим на вопросы теста, Яндекс вручит грамоты и подписки на Яндекс.Музыку и КиноПоиск, - уточняют в министерстве.



5 и 6 ноября специалисты проекта проведут вебинары по теме «Культурный марафон: мультимедийный тест», где разберут организацию проведения тестирования, ответят на часто задаваемые вопросы..









