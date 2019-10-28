В Бурятии дружинники и ГИБДД проверили наличие автокресел

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Профилактическая акция прошла в Хоринском районе



В Хоринском районе Бурятии дорожные полицейские совместно с дружинниками провели акцию по пропаганде безопасной перевозки детей. Они проверили наличие детских удерживающих устройств и автокресел у водителей, а также побеседовали с ними о том, как важно обеспечить безопасность ребёнка в автомобиле.



Кроме того, автоинспекторы и общественники призвали следовать требованиям дорожной безопасности и самих автомобилистов. Полицейские привели примеры ДТП, в которых по причине собственной халатности и беспечности пострадали непристёгнутые ремнями безопасности водители и пассажиры.



В качестве напоминания о беседе и призыва к соблюдению ПДД, им вручили тематические памятки.



Аналогичные встречи прошли в школах и детсадах района, сообщает УГИБДД по Бурятии.



