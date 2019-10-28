Профилактическая акция прошла в Хоринском районе
В Хоринском районе Бурятии дорожные полицейские совместно с дружинниками провели акцию по пропаганде безопасной перевозки детей. Они проверили наличие детских удерживающих устройств и автокресел у водителей, а также побеседовали с ними о том, как важно обеспечить безопасность ребёнка в автомобиле.
Кроме того, автоинспекторы и общественники призвали следовать требованиям дорожной безопасности и самих автомобилистов. Полицейские привели примеры ДТП, в которых по причине собственной халатности и беспечности пострадали непристёгнутые ремнями безопасности водители и пассажиры.
В качестве напоминания о беседе и призыва к соблюдению ПДД, им вручили тематические памятки.
Аналогичные встречи прошли в школах и детсадах района, сообщает УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии дружинники и ГИБДД проверили наличие автокресел
Общество, Фото:
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