Команда Улан-Удэ участвовала в турнире «Уличный красава»

Межрегиональный этап проходил в Чите с 18 по 20 октября



Футболисты из Улан-Удэ приняли участие во всероссийской акции по мини-футболу «Уличный красава». Они представляли Республику Бурятия.



За победу также боролись спортсмены из Амурской области, Еврейской автономной области, Камчатского края, Приморского края, Республики Саха (Якутия), Сахалинской области и Хабаровского края.



По итогам соревнований первые места в возрастных группах 16-17 лет и 14-15 лет заняли команды Камчатского и Забайкальского края, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.





