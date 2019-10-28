Без документов невозможно установить качество и безопасность продукции
При проведении плановой проверки в Прибайкальском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Прибайкальском районе Бурятии обнаружено нарушение хранения продуктов.
- В учреждении хранились и использовались на пищевые цели крупы в ассортименте общим весом 10,8 кг без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, - сообщает пресс-служба управлении я Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В отношении должностного лица учреждения возбуждено административное производство. Юридическому лицу выдано предписание об устранении нарушений.
В реабилитационном центре в Бурятии готовили из крупы без документов
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