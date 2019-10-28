Артисты будут петь и зачитывать шекспировский текст во время балетного спектакля
15 и 16 ноября на сцене Бурятского театра оперы и балета состоится премьера нового балетного спектакля «Сон в летнюю ночь». Балет основан по мотивам одноимённой комедии Уильяма Шекспира.
По словам балетмейстера, уроженки Бурятии Анастасии Кадрулевой, которая является хореографом театра «Балет Москва», фабула в спектакле сохранится, но его центром станет вневременной мир между чёрно-белой реальностью и цветным пространством снов. Такое решение будет создаваться посредством художественного оформления сцены.
- Центральное место займёт музыка Феликса Мендельсона и других немецких композиторов. Главная идея – торжество любовного чувства и права на него, подтверждённое чудом природы. Оно метафорически материализуется в виде леса и эльфов. Также есть и психологическая составляющая – сон представляется как бессознательный путь главной героини в принятии важного решения – расставании с прежней жизнью, - рассказала Анастасия Кадрулева.
Зрители увидят не просто балет, а смешение нескольких театральных жанров – кроме современной хореографии, практически без пуантов, зритель услышит оперное пение и зачитываемый текст Шекспира.
Улан-удэнцы увидят премьеру необычного балета
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