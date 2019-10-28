Первенство Европы проходило в Румынии
Спортсменка из Зимы, мастер спорта России Таисия Чижикова завоевала две серебряные медали на первенстве Европы по тяжёлой атлетике среди юниорок до 23 лет, которое с 17 по 27 октября проходило в Бухаресте в Румынии. Таисия выступала в весовой категории свыше 87 килограммов, где за медали боролись девять участниц, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Таисия Чижикова стала второй в толчке с результатом 127 кг, а также выиграла серебряную медаль, набрав в сумме двоеборья 225 кг. Победительницей стала спортсменка из Турции Мелике Гунал с результатом в сумме двоеборья 233 кг. На третьем месте оказалась Мерси Браун из Великобритании, её результат в сумме двоеборья составил 224 кг.
Таисия Чижикова тренируется в Зиме у Сергея Пугачева. Первый тренер – Павел Блинов. В этом году спортсменка блестяще выступила на первенстве России по тяжёлой атлетике среди юниорок во Владимире, завоевав три золотые медали. Она стала лучшей в рывке, показав результат 95 кг, и в толчке с результатом 120 кг. Таисия также заняла первое место с суммой двоеборья 215 кг.
Тяжелоатлетка из Иркутской области взяла два серебра первенства Европы
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