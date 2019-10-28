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«Мозаика-парк» создадут в Ангарске

«Мозаика-парк» создадут в Ангарске
Общество,  Фото:pixabay.com
Проект получил президентский грант

В Ангарске появится «Мозаика-парк». Это проект фонда «Близко к сердцу», победивший во втором туре конкурса фонда президентских грантов.

Фонд «Близко к сердцу» — единственный в Иркутской области, кто ведёт реабилитационный проект для людей с онкологическими заболеваниями и их семей на базе творческих мастерских.

- Силами наших креативных команд, которые будут набраны из людей с онкологическими заболеваниями, волонтёров и жителей прилегающих к мастерским дворов под руководством художников-монументалистов и скульптора будет создано общественное интерактивное пространство, гармонично вписывающееся в природу. Все участники проекта смогут научиться профессионально набирать мозаику, в том числе и из смальты, - поясняют в фонде «Близко к сердцу».

В новом пространстве будут проложены дорожки, в том числе для перемещения людей с ограниченными возможностями, установлены лавочки и беседка. Также будет разработан проект ландшафтного дизайна парка с учётом особенностей локального климата: сад должен прекрасно выглядеть круглый год.

- В качестве примера для вдохновения мы взяли работы известного скульптора-мозаичиста Марко Бравура. Двенадцать лет своей жизни он провел в городе Таруса (Калужской области) и создал там уникальное мозаичное панно на Доме литераторов и 60 скульптур, которые остались на память жителям города Таруса. В Санкт-Петербурге «Мозаичный дворик» – это авторский проект, созданный по системе Владимира Лубенко. А также нас вдохновили работы Антонио Гауди и других менее известных итальянских мастеров, - отмечают в фонде «Близко к сердцу».

Цель организаторов — создавать «Мозаика-парки» в других городах и деревнях Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», некоммерческие организации Бурятии выиграли 11 президентских грантов.

благотворительность благоустройство
 
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