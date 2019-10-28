25 приёмных семей для стариков и инвалидов создано в Иркутской области

Таким семьям полагается ежемесячная выплата
25 приёмных семей для пожилых людей и инвалидов создано в Иркутской области. Региональный закон о такой форме жизнеустройства и социальной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам вступил в силу 1 января 2019 года, сообщает пресс-служба областного правительства.
Приёмные семьи для пожилых людей и инвалидов созданы в Балаганском, Зиминском, Куйтунском, Усть-Илимском, Усольском, Заларинском, Черемховском, Боханском, Чунском, Тайшетском, Качугском, Киренском, Эхирит-Булагатском и Слюдянском районах. В них проживают 27 человек. Это одинокие пожилые люди в возрасте от 80 до 90 лет, трое из них старше 90 лет, 17 человек имеют инвалидность. У них нет родственников или они утратили с ними связь и нуждаются в уходе, некоторые не имеют жилья. В свою семью их приняли как семейные, так и одиноко проживающие граждане трудоспособного возраста или пенсионеры.
Для создания приёмной семьи граждане обращаются с заявлением в комплексные центры социального обслуживания населения, специалисты которых помогают подготовить документы и заключить договор. Он трёхсторонний, его подписывают пожилой человек (инвалид), гражданин, осуществляющий уход, и комплексный центр социального обслуживания населения.
Согласно договору гражданин, оказывающий помощь, должен обеспечить постоянный уход за принятым в приёмную семью пожилым человеком или инвалидом, предоставлять горячее питание, помогать принимать пищу, проводить гигиенические процедуры, создать надлежащие жилищно-бытовые условия, обеспечивать одеждой, обувью, постельными принадлежностями, организовывать прогулки и т.д.
Гражданин, осуществляющий уход, получает ежемесячную денежную выплату. Её размер с учетом районирования составляет от 3 900 рублей до 4 225 рублей. Размер ежемесячной денежной выплаты повышается на 50% в случае, если гражданин, нуждающийся в социальной помощи, является инвалидом I группы либо достиг возраста 80 лет.
В областном бюджете в 2019 году на реализацию закона предусмотрено 993,6 тыс. рублей.
В трёхстороннем договоре также указывается размер денежных средств, которые члены приёмной семьи вносят ежемесячно в общий бюджет. В личном пользовании пожилого человека (инвалида) должно оставаться не менее 25% от его дохода.
В обязанности комплексного центра как третьей стороны договора о приёмной семье входит контроль за исполнением оговорённых условий.
25 приёмных семей для стариков и инвалидов создано в Иркутской области
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