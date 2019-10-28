В Закаменске полицейские провели акцию «Внимание – дети!»
Чтобы привлечь внимание участников дорожного движения к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, сотрудники Госавтоинспекции Закаменского района провели профилактическую акцию «Внимание, дети!». В этом им помогли учащиеся и педагоги средней школы №1.
Надев яркие световозвращающие жилеты и приготовив красочные листовки, ребята вышли на улицу вблизи общеобразовательного учреждения и призвали водителей быть внимательными около школ и дошкольных учреждений и заранее сбавлять скорость при приближении к ним. Особенно в утренние часы, когда дети идут на уроки.
Водители поддержали инициативу ребят и обещали быть внимательными и дисциплинированными на дороге.
Всем участникам акции школьники вручили информационные буклеты и памятки по соблюдению правил дорожной безопасности, сообщает УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии дети раздавали листовки водителям
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На финальный этап попали более 100 юных спортсменов
Профессиональное обучение прошли 19 осуждённых
Учреждение посетили родственники положительно характеризующихся осуждённых
Бурятский борец не смог побороться в финале из-за травмы
На его инструментах играют музыканты оркестров народных инструментов
Она сутки находилась дома
Длинные выходные связаны с Днём народного единства
«Рекорд» не защитил Кубок мира
За звание «Поющая семья» боролись десять семей
Участок дороги был закрыт из-за снегопада
Более двух тысяч военных отвечали на вопросы о географическом положении городов и рек
По данным Бурятского Гидрометцентра, 28 октября по республике переменная облачность, местами небольшой снег
Игра прошла накануне
Интеллектуальная игра пройдёт в музее 3 ноября
Для посетителей подготовили интересные экскурсии по выставкам, мастер-классы, интеллектуальные игры