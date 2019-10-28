В Бурятии дети раздавали листовки водителям

В Закаменске полицейские провели акцию «Внимание – дети!»



Чтобы привлечь внимание участников дорожного движения к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, сотрудники Госавтоинспекции Закаменского района провели профилактическую акцию «Внимание, дети!». В этом им помогли учащиеся и педагоги средней школы №1.



Надев яркие световозвращающие жилеты и приготовив красочные листовки, ребята вышли на улицу вблизи общеобразовательного учреждения и призвали водителей быть внимательными около школ и дошкольных учреждений и заранее сбавлять скорость при приближении к ним. Особенно в утренние часы, когда дети идут на уроки.



Водители поддержали инициативу ребят и обещали быть внимательными и дисциплинированными на дороге.



Всем участникам акции школьники вручили информационные буклеты и памятки по соблюдению правил дорожной безопасности, сообщает УГИБДД по Бурятии.



