Жители Бурятии могут найти данные о репрессированных близких в архиве ФСБ

С делом можно знакомиться только при сотруднике органов
В Бурятии состоится акция ко Дню памяти жертв политических репрессий, который отмечается 30 октября. Акция проходит с 2015 года, её суть заключается в зачитывании имён репрессированных возле памятника. Главным инициатором акции является ассоциация жертв политических репрессий, поддерживает мероприятие Бурятский государственный университет.
- Главная наша цель – не дать забыть молодому поколению о тех страшных событиях, которые происходили в стране. Вторая цель, не менее важная – увековечение памяти невинно пострадавших в годы репрессий. Теперь эта работа поддерживается концепцией государственной политики по увековечению памяти, она вышла в 2015 году и была рассчитана до 2019 года. В этом году концепцию продлили до 2024 года, - сообщила председатель ассоциации жертв политических репрессий Лидия Соколова.
На сегодня издано уже 9 томов книги памяти жертв политических репрессий, куда вошли почти 15 тысяч имён невинно пострадавших. Также создана электронная база данных книги, которая доступна для всех желающих.
Общее количество жертв репрессий в Бурятии – около 20 тысяч. Это говорит о том, что есть фамилии, которые остались за пределами исследования и не вошли в книгу.
В случае, если найти фамилию своего репрессированного предка в книге не удалось, следует обратиться в архивный отдел ФСБ, либо в архив информационного центра МВД. Но прежде нужно будет доказать родство. Кроме того, дело можно будет посмотреть только при сотруднике органов, так как в документах содержится и секретная информация, например, о том, кто именно оговорил и доложил на репрессированного.
На акцию приглашаются все, кто считает нужным отдать дань уважения своим предкам и людям, которые невинно пострадали в 1930-1950 годы. Акция начинается 30 октября в 10 часов утра, в 14:00 состоится традиционный митинг, завершается мероприятие в 16:00, после чего в Бурятском драматическом театре состоится концерт.
Жители Бурятии могут найти данные о репрессированных близких в архиве ФСБ
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